Der US-Börsenexperte Jim Cramer rät Anlegern aktuell klar zu Expedia und sieht den Rivalen Airbnb in einer schwierigeren Lage. Gegenüber CNBC lobte er die "konsequente Fokussierung auf Wert" bei Expedia und warnte, dass Airbnb "eine Reihe großer Wetten" eingehe, deren Ausgang in der aktuellen Wirtschaftslage ungewiss sei. Beide Reiseplattformen hatten Anfang August ihre Quartalszahlen vorgelegt und die Erwartungen erfüllt. Während die Expedia-Aktie daraufhin kräftig zulegte, gab Airbnb nach. Grund war laut Cramer die zurückhaltende Prognose von Airbnb für das laufende Quartal, die an der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
