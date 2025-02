Nach einem verheerenden Handelstag verzeichnete die Big Lots Aktie am 22. Februar 2025 einen massiven Einbruch. Der Aktienkurs des US-amerikanischen Einzelhändlers fiel um 37,8 Prozent auf 0,0255 USD, nachdem am Vortag noch ein deutlich höherer Kurs verzeichnet wurde. Diese Entwicklung setzt den negativen Trend der letzten Wochen fort, in denen das Unternehmen bereits erhebliche Wertverluste hinnehmen musste.

Monatliche Performance zeigt besorgniserregende Tendenz

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf lediglich 5,6 Millionen Euro. In der monatlichen Betrachtung zeigt sich ein dramatischer Wertverlust von 79,6 Prozent, was die anhaltenden Schwierigkeiten des Einzelhandelskonzerns unterstreicht.

