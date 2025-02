Wer Aktien hält, kennt sie: die Dividende. Doch die Gewinnausschüttung muss versteuert werden. Wer den restlichen Betrag jedoch reinvestiert, profitiert auf lange Sicht gleich doppelt. Das müssen Anleger beachten. Im Frühjahr ist es bei vielen deutschen Unternehmen wieder so weit: Die Jahreshauptversammlung und damit auch die Dividendenzahlung stehen an. Anleger, die am Stichtag die Aktie des Unternehmens halten, erhalten einige Zeit später eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...