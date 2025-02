Volvo Buses hat einen Elektrobus-Auftrag von Go-Ahead erhalten: Das britische Verkehrsunternehmen verstärkt seine Flotte in London im Laufe dieses Jahres um 25 strombetriebene Solobusse des Typs Volvo BZL Electric. Für Volvo Buses handelt es sich um den ersten Auftrag von Go Ahead, der Elektrobusse zum Gegenstand hat. Bei Verbrennern kooperieren beide Seiten schon länger. Nun werden die Schweden also 25 einstöckige Busse des Typs BZL Electric beisteuern. ...

