Alibaba will im AI-Geschäft vor die Kurve. Man ist gut aufgestellt und wächst bei AI mit dreistelligen Prozentsätzen, aber es gibt noch Lücken im Angebot. Die wird das Unternehmen in den kommenden Jahren mit einem umfassenden Investitionsprogramm schliessen."Aggressiv" will Alibaba (KYG017191142) über die kommenden drei Jahre in seine AI-Familie investieren. Eddie Wu, einer der 19 Mitbegründer von Alibaba und tatsächlich der erste eigene Programmierer des Unternehmens, betonte im Analysten-Call am Donnerstag, dass man in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...