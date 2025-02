Regelmäßig checken spezialisierte Unternehmen die großen Fluggesellschaften und küren die besten. Kürzlich wurden die World's Best Airline Awards 2025 von AirlineRatings vergeben. Die Deutsche Lufthansa taucht nicht unter den Top25 auf. An der Spitze findet sich erstmals eine koreanische Fluggesellschaft. Das Informations- und Bewertungs-Portal AirlineRatings.com hat die World's Best Airline Awards für 2025 bekannt gegeben. Bei dem Ranking steht weniger die Sicherheit der Fluggesellschaften als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...