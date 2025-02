Die Palantir-Aktie hat eine wilde Woche hinter sich. Zunächst stieg der Kurs im US-Handel auf ein neues Allzeithoch (125,00 Dollar). Dann ging es mehrere Tage deutlich abwärts. Am Mittwoch erlitt Palantir den größten Intraday-Verlust seit mehreren Monaten. Am Folgetag entbrannte ein Kampf um die 100-Dollar-Marke.Letztendlich folgten zwar erneut Verluste, doch das Minus am Donnerstag wurde auf 5,2 Prozent begrenzt, sodass der Kurs bei 106,27 Dollar schloss. Dort pendelte sich der Kurs zunächst auch ...

