© Foto: Martin Joppen / Sanofi

Pharmakonzern Sanofi ist einer der zuverlässigsten Dividendenzahler in Europa. Als eines der wenigen Unternehmen gelten die Franzosen als Dividendenaristokrat.Auf der Suche nach hohen und zuverlässigen Dividendenzahlungen richten viele Anlegerinnen und Anleger ihren Blick wie selbstverständlich auf Unternehmen aus den USA. Das ist angesichts der hohen Dichte an Dividendenaristokraten oder gar -königen, also Unternehmen, die ihre Ausschüttungen bereits 25 oder 50 Jahre in Folge angehoben haben, nicht überraschend. Konzerne wie Procter & Gamble, Illinois Tool Works und Johnson & Johnson, aber auch Realty Income und Coca-Cola sind in Anleger- und einschlägigen Dividendenforen allgegenwärtig. …