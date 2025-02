© Foto: picture alliance - ZUMAPRESS.com

John Paul DeJoria, Mitbegründer von Paul Mitchell Hair Products und Patrón Tequila, begann sein Leben alles andere als privilegiert. Heute ist er Milliardär, aber sein Weg dorthin war steinig.Er lebte von der Hand in den Mund. Zweimal war er in seinem Leben obdachlos. Jetzt gehört ihm ein Milliarden-Imperium. Die Rede ist von John Paul DeJoria. Sein außergewöhnliches Leben wurde in dem Dokumentarfilm "Good Fortune" von 2016 verfilmt. Geboren 1944 in Los Angeles, wuchs DeJoria in bescheidenen Verhältnissen auf. Er wurde als zweiter Sohn eines italienischen Einwanderers und einer griechischen Immigrantin in Kalifornien geboren. Als er zwei Jahre alt war, verließ der Vater die Familie. Die …