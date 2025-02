Costco Wholesale: Hohe Lebensmittelpreise beflügeln den Discounter!

Bounce am EMA-20!

Rückblick

Costco Wholesale ist ein einzigartiges Unternehmen, das Elemente aus Groß- und Einzelhandel kombiniert und sich durch sein Mitgliedschaftsmodell und seine niedrigen Preise auszeichnet. Nachdem sich die Aktie im Februar weit von der 50-Tagelinie entfernt hatte, sahen wir zuletzt einen Rücksetzer zum EMA-20.

Costco Wholesale-Aktie: Chart vom 21.02.2025, Kürzel: COST, Kurs: 1035.85 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nachdem die Aktie am EMA-20 wieder aufgegriffen wurde, wären Kurse über der Kerze von vergangenem Freitag ein bullisches Zeichen. Nach dem Bounce könnten die Bullen das Rekordhoch ins Visier nehmen.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter die 20-Tagelinie, wäre bis zum EMA-50 Raum nach Süden. Finden die Kurse auch an diesem gleitenden Durchschnitt keinen Halt, wäre die nächste Anspielstation das Januar-Tief.

Meinung

Eine Mitgliedschaft bei Costco lohnt sich für alle, die regelmäßig größere Mengen einkaufen und Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Costco profitiert von seinem Geschäftsmodell, das auf niedrigen Preisen, großen Mengen und einer hohen Kundentreue basiert. Durch die jährlichen Mitgliedsgebühren generiert Costco stabile Einnahmen, die das Unternehmen weniger anfällig für konjunkturelle Schwankungen machen. Aufgrund der hohen Lebensmittelpreise in den USA werden die günstigen Angebote des Einzelhändlers von den Kunden dankend angenommen. Rücksetzer des Papiers des Discounters boten sich in der Vergangenheit immer wieder zum Einstieg an.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 459.44 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.95 Mrd. USD

Meine Meinung zu Costco Wholesale ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 22.02.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in COST hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

