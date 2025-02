Solana vor wichtigen Entwicklungen: Token-Unlock und Layer-2-Lösungen im Fokus

Die Solana-Blockchain steht vor bedeutenden Veränderungen. Nach einem beeindruckenden Allzeithoch von über 290 USD verzeichnete der Kurs einen dramatischen Rückgang von 40% auf unter 170 USD. Diese Volatilität eröffnet nicht nur Handelsmöglichkeiten, sondern wirft auch Fragen über die zukünftige Entwicklung des Netzwerks auf.

Token-Unlock könnte für weitere Marktbewegungen sorgen

Am 1. März steht Solana vor einem massiven Token-Unlock, bei dem über 2 Milliarden US-Dollar aus alten FTX-Beständen freigegeben werden. Diese erhöhte Liquidität könnte zu weiteren Preisschwankungen führen und den Markt kurzfristig beeinflussen.

Trotz der Herausforderungen hat Solana im vergangenen Jahr ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet. Insbesondere die Einführung zahlreicher Meme-Coins führte zu einem extremen Anstieg des Transaktionsvolumens und der Nutzerzahlen, brachte jedoch auch Schwierigkeiten bei der Netzwerkskalierung mit sich.

Solaxy Presale erreicht wichtigen Meilenstein

Der SOLX-Token von Solaxy, der ersten Layer-2-Lösung für Solana, hat in seinem Presale bereits über 22 Millionen USD eingesammelt. Das Projekt zielt darauf ab, die Transaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und gleichzeitig die Gebühren durch Off-chain-Verarbeitung zu reduzieren.

Mit einer transparenten Tokenomics-Struktur, die 20% für Kassenbestand, 15% für Marketing und 40% für Entwicklung und Börsenlistings vorsieht, bietet Solaxy bei einem Gesamtangebot von 138.046.000.000 Token einen aktuellen Preis von 0,00164 USD. Das Projekt positioniert sich als vielversprechende Lösung für Solanas Skalierungsprobleme.

