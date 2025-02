XRP erreicht wichtige Meilensteine: ETF-Zulassung in Brasilien und Anerkennung als digitale Währung

Die Ripple-Community feiert gleich zwei bedeutende Erfolge für XRP: Die Genehmigung des weltweit ersten XRP-ETFs in Brasilien und die offizielle Anerkennung als konvertierbare digitale Währung durch US-Behörden. Diese Entwicklungen könnten wegweisend für die weitere Adoption und Regulierung der Kryptowährung sein.

Brasilien genehmigt ersten XRP-ETF weltweit

Die brasilianische Wertpapieraufsichtsbehörde Comissão de Valores Mobiliários (CVM) hat den ersten XRP-ETF für die Börse B3 zugelassen. Der als Hashdex Nasdaq XRP Index Fund bekannte ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in die Kryptowährung zu investieren, ohne sie direkt erwerben zu müssen.

Dies ist bereits der zweite Krypto-ETF, bei dem Brasilien den USA zuvorkommt, nachdem bereits im vergangenen Jahr ein Solana-ETF an der B3, der größten Börse Lateinamerikas, eingeführt wurde. In den USA werden derzeit die Anträge verschiedener Vermögensverwalter wie Grayscale Investments und CoinShares von der SEC geprüft, mit Entscheidungsfristen zwischen dem 12. und 17. Oktober.

DOJ und FinCEN erkennen XRP offiziell an

Das U.S. Department of Justice (DOJ) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) haben XRP nun offiziell als konvertierbare digitale Währung anerkannt. Diese Anerkennung setzt voraus, dass die Kryptowährung mit dem Bankengesetz des Landes konform ist.

Der Status als "konvertierbare virtuelle Währung" bedeutet, dass XRP als Überbrückungswert für den Austausch verschiedener Währungen dienen kann. Dies ermöglicht beispielsweise Transaktionen, bei denen jemand in Japan JPY an einen Empfänger in den USA in USD senden kann, wobei XRP als Brückenwährung fungiert und die Vorteile der Blockchain-Technologie nutzt.

Mind of Pepe Presale geht in die finale Phase

Die aktuelle Presale-Phase des Mind of Pepe Tokens wird in weniger als 32 Stunden abgeschlossen, wobei der Token derzeit noch für 0,0033722 USD angeboten wird. Das Projekt konnte bereits beachtliche 6,66 Millionen USD einnehmen.

Die fortschrittliche KI des Projekts analysiert kontinuierlich Gespräche in sozialen Medien und weitere Datenquellen, um die neuesten Trends des Kryptomarktes in Echtzeit zu identifizieren. Mithilfe eines Handelsroboters können diese Erkenntnisse umgesetzt werden, bevor der breite Markt auf die Chancen aufmerksam wird.

Direkt zur offiziellen Mind of Pepe Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.