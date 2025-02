München (ots) -Der Fußball gerät beim Ost-Derby in den Hintergrund, Chaoten im Fanblock von Dynamo Dresden und Hansa Rostock machen Krawall: Pyrotechnik, Böller und Leuchtraketen fliegen beim Aufwärmen und in der Pause, der Anpfiff der 2. Halbzeit verzögert sich um mehrere Minuten. Auf dem Platz wird auch diskutiert zwischen Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke und ein paar Verantwortlichen von Hansa Rostock. MagentaSport-Experte Fabian Klos kommentierte die Vorfälle live: "Mich kotzt es an, was ich da gerade sehe. Wir müssen uns als Spieler, wenn wir Spiele verlieren, immer anhören, dass wir nicht alles für den Verein geben und uns dem Ausmaß bewusst sein sollen, was da alles für den Verein dranhängt. Warum nicht einfach das Spiel sofort abbrechen und sagen, wir werten das Spiel für Hansa Rostock? Dann kann die Mannschaft mal geschlossen sagen, vielen Dank liebe Fans, die hier rumgezündelt haben. Das ist nicht in Ordnung, dass die Fans auf das Sportliche so einen riesengroßen Einfluss nehmen."Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke erklärte: "Wenn ein Spieler vor dem Spiel mit einer Leuchtspur abgeschossen wird, dann müssen wir das Spiel schon anders angehen. Das war aber nicht aus unserem Block, sondern Hansa Rostock." Sportlich setzt sich Hansa mit 1:0 durch und meldet sich im Aufstiegskampf erneut an. So richtig wohl war aber auch Hansa-Trainer Daniel Brinkmann nicht nach den Ausschreitungen: "Rivalität im Sport gehört dazu und ist okay. Aber die Szenen, die wir da gesehen haben, gehören nicht in ein Fußballstadion. Über dem Spielertunnel saß mein Sohn. Der hat geweint, weil er Angst hatte."Aachen muss sich trotz klarer Überlegenheit und dem 11. ungeschlagenen Heimspiel in Folge mit einem 2:2 gegen den BVB II begnügen. "Effizienz ist der kleine Bruder von Qualität", hadert Trainer Heiner Backhaus.Rot-Weiß Essen feiert beim 2:0 gegen Ingolstadt den 4. Erfolg im 5. Spiel: 30 Punkte, 14. Platz. Ein 1:0-Arbeitssieg gegen den Letzten Unterhaching ist Balsam für die geschundene Auer Seele: Nach 5 sieglosen Spielen feiert Jens Härtel seinen ersten Sieg als Trainer im Erzgebirge. "Mir wäre es lieber gewesen, wenn wir es eher geschafft hätten. Es war enorm wichtig", sagte der Aue-Coach. Saarbrücken ist nach dem 4:1 gegen Hannover 96 II wieder auf Aufstiegstour - nur noch ein Punkt hinter Dresden als Dritter. Kasim Rabihic zum Aufstiegskampf: "Umso enger, desto besser für uns!"Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen des 25. Spieltags in der 3. Ligaam Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Sonntag ab 13.15 Uhr: Cottbus kann beim VfB II seine Spitzenposition ausbauen. Außerdem: das Keller-Duell VfL Osnabrück gegen SV Waldhof Mannheim - ab 16.15 Uhr live.FC Hansa Rostock - Dynamo Dresden 1:0Nils Fröling macht Hansa Rostock fröhlich. Sein Treffer zum 1:0 lässt die Kogge nochmal voll in den Aufstiegskampf eintauchen. Nach zuletzt 3 sieglosen Spielen gibt es den Erfolg im Ost-Derby gegen Dynamo Dresden. Damit verkürzt man den Rückstand auf Platz 3 vorübergehend auf 3 Zähler. Dresden verpasst es gegenüber Saarbrücken vorzulegen. In der Rückrunde bleibt man weiter bei nur 7 Punkten und die letzten 3 Auswärtsspiele ohne Sieg. So viel zum Sportlichen.Die 2. Halbzeit kann vorerst nicht angepfiffen werden, da die Stimmung auf den Rängen komplett kippt. Pyrotechnik, Böller und Raketen sind aus dem Dresdner Block zu hören. Kurz darauf kommt es auf dem Platz noch zu einer Auseinandersetzung zwischen Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke und ein paar Verantwortlichen von Hansa Rostock. Die Partie bleibt minutenlang unterbrochen. MagentaSport-Experte Fabian Klos über die aufgeheizte Atmosphäre und die Rolle von Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke: "Es ist auch nicht so, dass nur Dynamo Dresden oder Stefan Kutschke daran beteiligt ist. Da tragen die Rostocker ihren Teil dazu bei. Mich kotzt es an, was ich da gerade sehe. Wir müssen uns als Spieler, wenn wir Spiele verlieren, immer anhören, dass wir nicht alles für den Verein geben und uns dem Ausmaß bewusst sein sollen, was alles für den Verein da dranhängt. Warum nicht einfach das Spiel sofort abbrechen und sagen, wir werten das Spiel für Hansa Rostock? Dann kann die Mannschaft mal geschlossen sagen, vielen Dank liebe Fans, die hier rumgezündelt haben. Die richtigen Worte zu finden ist schwer, weil ich emotional werde. Das Thema begleitet uns immer wieder bei solchen Spielen. Das ist nicht gut. Das ist nicht in Ordnung, dass die Fans auf das Sportliche so einen riesengroßen Einfluss nehmen." Daniel Brinkmann, Trainer Hansa Rostock: "Das war sehr wichtig. Wir haben eine gute Reaktion gezeigt. Wir haben nicht nur uns stolz gemacht, sondern alle Menschen die Blau, Weiß und Rot in ihrem Herzen tragen."Über die Ausschreitungen:"Rivalität im Sport gehört dazu und ist okay. Aber die Szenen, die wir da gesehen haben, gehören nicht in ein Fußballstadion. Über dem Spielertunnel saß mein Sohn. Der hat geweint, weil er Angst hatte. Hier sind viele Familien im Stadion. Fußballstätte sind Orte, wo sich die Leute wohlfühlen sollen. Wo man sich auch mal beleidigen kann, aber es darf nicht gefährlich werden. Es war gefährlich und das ist nicht gut." Thomas Stamm, Trainer Dynamo Dresden: "Es war ein schwieriges Spiel auf dem Platz. Viele lange Bälle. Wir gehen 1:0 in Rückstand und konnten es nicht drehen, weil wir die Effizienz nicht hatten."Über den Einfluss von Stefan Kutschke von außen:"Er coacht nicht die Mannschaft, sondern Entscheidungen vom Schiedsrichter. Es sollen Emotionen da sein und dann ist es auch richtig, dass er was sagt. Da wünscht man sich eine Linie, eine Klarheit."Über die Vorfälle, die zur Unterbrechung führten. "Was ich nicht gut finde, wenn wir bei der Erwärmung in beiden Phasen, auch vor dem Spiel, mit Raketen beschossen werden. Ob das der Auslöser war, weiß ich nicht. Wenn Spieler von uns oder grundsätzlich Menschen fast verletzt werden, ist das nichts Schönes." Stefan Kutschke, Kapitän Dynamo Dresden: "Hitzig mit allem, was dabei war. Auf und neben dem Platz. Wir haben das Spiel in den ersten 10 Minuten verloren."Über die Szenen der Dresden-Fans. "Es ging nicht erst in der Halbzeit los, sondern beim Warmmachen. Da gingen die römischen Lichter an und Leuchtspuren auf unsere Spieler geschossen. Da sagt der Ordnungsdienst von Hansa Rostock 'was sollen wir denn jetzt machen?' Wenn ein Spieler vor dem Spiel mit einer Leuchtspur abgeschossen wird, dann müssen wir das Spiel schon anders angehen. Die Spielunterbrechung hat genervt. Das war aber nicht aus unserem Block, sondern Hansa Rostock." 1.FC Saarbrücken - Hannover 96 II 4:1Wieder Feiertag in Saarbrücken: Stefan Feiertag ebnet mit seinem 2:1 den Sieg der Saarländer, jetzt nur noch 1 Punkt auf den Zweiten Dynamo Dresden entfernt. Für Hannover 96 II setzt sich der Negativlauf fort. Nur 1 Punkt aus den vergangenen 6 Spielen konnte das Team von Daniel Stendel einfahren. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt 6 Punkte.Rudiger Ziehl, Trainer 1. FC Saarbrücken: "Wir haben das Spiel bestimmt. Die Viertelstunde vor der Pause, wo auch das Tor fällt, da haben wir es spannend gemacht. In der 2. Halbzeit haben wir die Tore zur richtigen Zeit gemacht und in der Höhe verdient gewonnen. Wenn wir 4:1 gewinnen, können wir uns auch Schwächephasen erlauben." Kasim Rabihic, Torschütze zum 3:1 für den 1. FC Saarbrücken: "Wir haben es wild werden lassen. Wird hatten von Anfang an Ballbesitz und Druck gehabt, haben sie eingeschnürt. Kriegen dann dieses Gegentor und plötzlich kommen sie. In der 2. Halbzeit haben wir alles richtig gemacht, sind sehr gut gestartet und haben alles entschieden. Jede Mannschaft ist gefährlich, wenn sie Platz bekommt. Das müssen wir abstellen und kompakter stehen."Über das Aufstiegsrennen: "Wir müssen auf uns schauen. Umso enger, desto besser für uns. Wir hoffen, dass sie patzen und wir nächste Woche vorbeiziehen. Wir wollen eine Serie starten. Wenn du ganz oben stehen willst, musst du konstant sein. Solche Spiele wie letzte Woche darfst du nicht verlieren. Das nehmen wir uns für die nächsten Wochen vor." Daniel Stendel, Trainer Hannover 96 II: "Nach dem 0:1 waren wir bis zur Halbzeit gut im Spiel. Es war sogar eine Führung möglich. Danach waren es einfache Fehler und die Qualität des Gegners, die uns aushebelt. Wir hatten uns gerade mit dem Ende der ersten Halbzeit viel vorgenommen. Das tut schon weh und man merkt, wie die Jungs die Köpfe runternehmen.Wie es ihnen schwer fällt, positiv zu bleiben. Gibt bessere Tage. Es war nicht unbedingt erwartbar, dass wir in Saarbrücken gewinnen, aber wir haben über weite Strecken ein sehr ordentliches Auswärtsspiel gemacht." SC Verl - Viktoria Köln 1:1Zu Hause weiter kaum zu bezwingen, aber dennoch der gefühlte Verlierer. Der SC Verl bleibt im 9. Spiel in Folge zu Hause ungeschlagen, aber verpasst durch das 1:1 gegen Viktoria Köln so richtig tief in den Aufstiegskampf einzutauchen. Köln bleibt zum 3. Mal in Folge unbesiegt und weiter oben dran. Der Rückstand auf Saarbrücken beträgt vor deren Auftritt gegen Hannover 96 II nur einen Punkt.Marcel Benger, Kapitän SC Verl: "Wir haben so viel Aufwand betrieben, gefühlt die zweite Hälfte nur ein Tor gespielt. Durch einen Standard das 1:1 bekommen, deswegen sind wir nicht zufrieden. Wir hatten uns vorgenommen den Dreier einzufahren, um mit Köln gleichzuziehen. Deswegen denken wir gerade nicht, dass wir oben dran sind. Es ist ein bisschen Abstand da. Mit einem Dreier wäre es spannend geworden, so ist es bitter." Olaf Janßen, Trainer Viktoria Köln: "Es war das erwartet brutale Spiel. Mit dem Riesenbock in der 4. Minute durch unseren Kapitän zum 1:0, das war ein Brett. Die Durchschlagskraft hat gefehlt, der letzte Pass unsauber. In der 2. Halbzeit sind wir nicht mehr so ins Spiel gekommen. Verl hat uns gequält. Wir haben in den letzten Monaten echt brutal viel Zeit in Standards investiert. Da sieht man, dass der Fleiß irgendwann belohnt wird. Wir fahren überglücklich mit dem Punkt nach Köln zurück. Du brauchst in den 13 Spielen den vollen Fokus."Abschied trotz möglichen Aufstiegs? "Doch dann gehen. Dann kann ich sogar mit einem noch besseren Gefühl gehen." Remis in dieser Saison verpasst die Alemannia einen Big Point im Abstiegskampf, kann den 13. Platz mit 31 Punkten aber behaupten. Bis zu den Abstiegsrängen beträgt der Vorsprung zunächst 5 Punkte. Der BVB bleibt mit 33 Punkten im Tabellenmittelfeld auf Platz 11.Heiner Backhaus, Trainer Aachen: "Wir haben im ganzen Spiel 2 Torschüsse zugelassen. Wir haben ein super Spiel mit Ball gemacht, aber am Ende muss man klar sagen: Effizienz ist der kleine Bruder von Qualität. Was wir auslassen: sorry. Was wir zulassen, was zum Gegentor führt, das ist unfassbar und wird der Leistung in keinster Weise gerecht."...über die zwei Gegentore nach eigener Führung: "Ich will nicht zu viel sagen. Ich kläre das mit meiner Mannschaft. Aber wenn ich schon vorne nicht die Effizienz habe, dann muss ich mit allem, was ich habe, was in mir steckt, diese Dinger verteidigen. Das haben wir nicht gemacht. Mit 2 Torchancen haben wir 2 Punkte verloren. Bentley Baxter Bahn, Aachen, Torschütze zum 1:0: "Es ist schwer auszudrücken, zumal es zum wiederholten Male ist. Wir sind immer auf Augenhöhe oder oftmals die bessere Mannschaft. (...) Wir wissen damit umzugehen. Was sollen wir jetzt sagen? Mist, 2:0 geführt? Natürlich haben wir Frust ohne Ende. Aber es ist, wie es ist. Wir haben einen Punkt geholt, nächste Woche geht's weiter." Jan Zimmermann, Trainer Dortmund, über den glücklichen Punktgewinn: "Wenn man sich die äußeren Bedingungen anguckt, wussten wir, was uns hier erwartet. Wir haben es dem Gegner trotzdem zu einfach gemacht mit unseren individuellen Fehlern. Wenn man so spät den Ausgleich macht, würde ich sagen: Ja, ok. (...) Aachen war auf der Siegerstraße, aber als sie dann nicht richtig wollten, waren wir nochmal da. Das spricht für die Jungs. Das ist ein Spiel, aus dem die Jungs viel rausziehen und lernen können." Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt 04 2:0Für Essen ist es der 4. Sieg im 5. Spiel. Die Gastgeber setzen den Aufwärtstrend der letzten Wochen fort und springen auf Platz 14. Der Abstand auf Mannheim und damit den ersten Abstiegsplatz beträgt zumindest bis zum Sonntag 4 Punkte. Die Schanzer rutschen auf den 5. Platz ab.Uwe Koschinat, Trainer Essen: "Wir haben uns sehr viel Glück erarbeitet, hatten aber auch einen unfassbaren Torwart im Tor. (...) Man sieht, welche unfassbare Qualität die Ingolstädter in den Strafraum bringen können. Wir hatten einen guten Torwart, ein Stück weit Glück und eine unglaublich enthusiastische Mannschaft. Die Mannschaft hat sich für eine unfassbar leidenschaftliche Leistung belohnt. Wir wollen nicht über Inhalte reden, sondern darüber, dass die Mannschaft in vielen Phasen läuferisch und kämpferisch über sich hinausgewachsen ist." Tobias Kraulich, Essen, der sein 100. Drittligaspiel bestritt, über den Zu-Null-Sieg: "Es war eine lange Es ging die ganze Zeit zwischen den Trainerbänken hin und her. Klar gehören Emotionen dazu. Die wurden meiner Meinung nach heute aber nicht gut kanalisiert vom Schiedsrichterteam, auf beiden Seiten. Felix wollte jemandem aufhelfen. Das ist keiner, der durch die Gegend haut."...über den Rückschlag im Aufstiegsrennen: "Es war unser bester Auftritt im Jahr 2025. (...) Klar bin ich sehr enttäuscht über das Ergebnis, aber nicht, weil ich sauer auf die Jungs bin, sondern ganz im Gegenteil: Es war ein richtiges gutes Spiel. In erster Linie müssen wir unsere Hausaufgaben machen und ich bin mir sicher, wenn wir so spielen, werden wir die nötigen Punkte in den nächsten Spielen noch einsammeln." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Sm9rbDdtNjRDWlRBQXpUTjNxbU9KNGNaNkc0MDJ1NGpaaGh3a1hnbkxIUT0=FC Erzgebirge Aue - SpVgg Unterhaching 1:0Mit seinem ersten Scorer-Punkt seit November und 6 torlosen Spielen in Serie erzielt Marvin Stefaniak das Tor des Tages gegen Schlusslicht Unterhaching. Der Arbeitssieg ist Balsam für die geschundene Auer Seele: Nach 5 sieglosen Spielen feiert Jens Härtel seinen ersten Sieg als Trainer im Erzgebirge. Sein Team verlässt die untere Tabellenhälfte und hat auf dem 10. Platz nun vorerst 8 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Haching steht mit vorerst 10 Punkten Rückstand ans rettende Ufer weiterhin abgeschlagen auf dem letzten Platz.Trainer Jens Härtel über Aues ersten Sieg seit seiner Amtsübernahme: "Mir wäre es lieber gewesen, wenn wir es eher geschafft hätten. Es war enorm wichtig. Unterm Strich war es verdient. Wir haben mehr investiert für dieses Spiel und mehr Möglichkeiten gehabt. Schade, dass wir den Sack nicht eher zugemacht haben. So war es bis zum Ende ein offenes Spiel, aber wir haben standgehalten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=c2FQSDBBeFpidEpRcjBIOWVIVGJkS2VXZndvMWtZREtQV0NTczVBUUgwbz0=Matchwinner Marvin Stefaniak, Aue, über sein erstes Tor seit November: "Ich hatte eine kleine Flaute drin. Ich war eigentlich gut im Flow, hatte dann die Rote Karte und war länger krank. (...) Ich musste mir Stück für Stück meine körperliche Verfassung zurückholen. Es ist nur eine Fitnessfrage gewesen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dENrbVVLVnVxaTIrVklYcE5JOFN6QkdQUmVZcVdTaVkvSWp2SlgvQjFqaz0=Heiko Herrlich, Trainer Unterhaching: "In den ersten 25 Minuten haben wir das Spiel gut kontrolliert. Dann haben wir es hergegeben und zu wenig investiert, nur reagiert. (...) Es hat heute nicht sollen sein. Es war insgesamt zu wenig Leistung." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z085ZjQrU3JnTkJBbmJra2N6Y1JhcVVmTDhmWHh0U3pRTlF5a0NmZEVsaz0=Fußball live bei MagentaSport3. Liga, 25. SpieltagSonntag, 23.02.2025ab 13.15 Uhr: VfB Stuttgart II - FC Energie Cottbusab 16.15 Uhr: VfL Osnabrück - SV Waldhof Mannheimab 19.15 Uhr: SV Sandhausen - SV Wehen WiesbadenCoupe de France ViertelfinaleMittwoch, 26.02.2025ab 18.50 Uhr: Stade Brest - USL Dunkerqueab 21.00 Uhr: Stade Saint-Brieuc - Paris Saint-GermainPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5976663