Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Appotronics (688007.SH), ein bahnbrechendes Unternehmen, das am STAR Market der Shanghaier Börse notiert ist, hat bekannt gegeben, dass es eine Entwicklungsmeldung von einem bekannten internationalen Automobilhersteller erhalten hat. Damit wird Appotronics zum Exklusivlieferanten von statischen Kfz-Leuchten für die gesamte Palette der für den Weltmarkt bestimmten Fahrzeugmodelle des Automobilherstellers ernannt. Die Massenproduktion und Auslieferung dieser Leuchten wird voraussichtlich 2025 beginnen.Die von Appotronics angebotenen statischen Leuchten sind für ihre hohe Qualität und ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Sobald die Massenproduktion erreicht ist, werden diese Leuchten nicht nur das Produktportfolio von Appotronics für die Automobilindustrie diversifizieren, sondern auch die Größe des Unternehmens vergrößern und seine Wettbewerbsposition in der Automobilindustrie verbessern.Diese statischen Leuchten sind mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, z. B. kann das Markenlogo beleuchtet werden, Warnhinweise können projiziert werden, wenn Gefahren in der Umgebung des Fahrzeugs erkannt werden, insbesondere bei Nacht, und es können individuelle Begrüßungsinhalte angezeigt werden. Durch die Integration von KI-Technologie in das Betriebssystem des Fahrzeugs erhöhen diese Leuchten die Sicherheit und erfüllen die Bedürfnisse der Fahrzeugnutzer nach Personalisierung. Solche statischen Leuchten, die ursprünglich in Luxusfahrzeugen zu finden waren, haben sich aufgrund technologischer Fortschritte und steigender Verbrauchernachfrage allmählich in Fahrzeugen der Mittel- bis Oberklasse durchgesetzt.Dieser wichtige Meilenstein folgt unmittelbar auf die Entwicklungsmeldung für dynamische Farbpixel-Lichter, die Appotronics im November von einem Automobilhersteller erhalten hat. Diese Entwicklung unterstreicht, dass die Automobilhersteller die Leistung der Automobilprodukte und die Lieferqualifikationen von Appotronics anerkennen und dass das Unternehmen verstärkt in die Lieferkette für Fahrzeugbeleuchtung integriert wird, um den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Automobilhersteller gerecht zu werden.Der Smart #5 ist das weltweit erste Fahrzeug, das mit der Scheinwerfer-als-Projektor-Technologie von Appotronics ausgestattet ist, und wurde bereits auf den Markt gebracht. Die Jahresprognose von Appotronics für 2024 zeigt, dass das Automobilgeschäft 600 Millionen RMB übersteigen wird, da das Unternehmen die rechtzeitige Lieferung von Automobilprodukten an die Automobilhersteller sichergestellt hat. Bislang hat das Unternehmen 12 Entwicklungsaufträge für seine Optikprodukte für die Automobilindustrie erhalten, von denen zwei im Jahr 2025 abgeschlossen wurden.