Krypto News: Die Chancen auf einen Dogecoin ETF steigen, kommt jetzt der DOGE Kursausbruch?

Bei den ganzen Skandalen um Meme-Coins wie Libra oder Hawk und den Schlagzeilen um die Plattform Pump.Fun, geraten längst etablierte Meme-Coin Projekte wie Dogecoin ein wenig in den Hintergrund. Dabei gilt gerade der DOGE als heißer Anwärter auf den ersten Meme Coin ETF. Damit würde der Token wieder einmal mehr seiner Vorreiterrolle gerecht werden. Pünktlich zum Valentinstag hat die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC den Vorschlag von Grayscale auf einen Dogecoin ETF anerkannt und bat um Stellungnahmen. Der Vermögensverwalter Bitwise hatte bereits im Januar einen Dogecoin ETF beantragt. Sollte die SEC die Anträge genehmigen, wäre das eine kleine Revolution, ähnlich wie damals bei der Zulassung der Bitcoin Spot ETF. Denn Meme-Coins haben aktuell durch die Skandale und Rug-Pulls wieder ein Image Problem und die Zulassung eines ETF wäre ein großer Schritt Richtung Mainstream Finanzmarkt und vor allem Richtung Regulierung, auch wenn den Kryptopuristen dabei das Herz blutet. Aktuell notiert der DOGE bei 0,2467 US-Dollar. In den letzten 24 Stunden ist der Coin leicht um 2,79 % gestiegen.

Kommt jetzt die DOGE Kursexplosion?

Ob mit der Einführung des Dogecoin Spot ETF die große Kursexplosion folgt und der DOGE bei einem 1 US-Dollar oder mehr notieren wird, kann an dieser Stelle nicht genau prognostiziert werden. Dafür sind Kryptowährungen einfach zu volatil. Aber dass die Genehmigung des Bitcoin ETF im Januar 2024 sich positiv auf den Kurs ausgewirkt hat, dürfte unbestritten sein. Vielleicht könnte es die gleiche Auswirkung auf den Kurs des DOGE haben.

Bitcoin und Dogecoin haben allerdings noch eins gemeinsam: beide waren die ersten ihrer Art. Bitcoin war 2009 die erste Kryptowährung und Dogecoin war 2013 der erste Meme-Coin, der ein völlig neues Genre im damals noch recht übersichtlichen Kryptspace begründete. Mittlerweile haben die "Scherzwährungen" sich ihre Nische im Kryptouniversum gesichert und die ist lukrativ. Im ersten Quartal 2024 gehörten die Token zu den großen Renditebringern und auch in diesem Jahr spielen die Meme-Coins vermutlich ganz oben mit. An der Spitze steht Dogecoin mit einer Marktkapitalisierung von 36 Milliarden US-Dollar. Gar nicht mal so schlecht für einen Coin, der eigentlich nur eine Parodie auf den Bitcoin sein sollte.

Meme Index - warum nur einen Meme Coin, wenn man alle haben kann?

Ein völlig neues Genre will auch Meme Index begründen und den ersten Meme-Coin Index auf den Markt bringen. Die neue Plattform bietet ihren Nutzern insgesamt vier durchdachte Indexfonds, die ein Tool sein können, um Risiken abzumilden. Denn wie bereits oben erwähnt sind Meme-Coins volatil und so groß wie die Gewinne sein können, können eben auch die Verluste sein.

Die Indizes sind auf die verschiedenen Anlegertypen mit ihrer unterschiedlichen Risikobereitschaft abgestimmt:

Meme Titan Index: Coins mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde Dollar

Moonshot Index: Coins mit einer Marktkapitalisierung zwischen 250 Millionen und 1 Milliarde Dollar

Midcap Index: Coins mit einer Marktkapitalisierung zwischen 50 und 250 Millionen Dollar

Meme Frenzy Index: Hochspekulative Coins mit extremem Potenzial, aber genauso hohem Verlustrisiko

MEMEX - der Schlüssel zum Meme Index

Zugang zu Meme Index bekommt man über den nativen Token MEMEX, der aktuell im Presale gekauft werden kann. Der Coin fungiert gleichzeitig auch als Governance Token. Das heißt, Inhaber können mitentscheiden, ob und welche Coins in die Indizes aufgenommen werden können. Außerdem hat der MEMEX eine Stakingfunktion. Derzeit sind 166 Millionen Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 599 %.

MEMEX im Presale kaufen

Um als Early Bird Investor in den Presale einzusteigen, verbindet man am besten eine kompatible Wallet (zum Beispiel Best Wallet) mit der Webseite des Projekts. Ein MEMEX kostet 0,0164239 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

Hier mehr über MEMEX erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.