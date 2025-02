Ist das das Ende der Elektromobilität in den USA? Nachdem schon ein wichtiges Förderprogramm zum Ausbau der Infrastruktur gestoppt wurde, will die GSA jetzt auch bestehende E-Ladesäulen zurückbauen. Die General Services Administration (GSA), die für die Verwaltung der Gebäude und Fuhrparks der US-Regierung zuständig ist, will alle von ihr betriebenen Ladestationen für Elektroautos abschalten. Laut internen Anweisungen, die The Verge vorliegen, betrifft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...