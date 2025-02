Memecoin von Kanye West und Ex-Binance-CEO soll bald erscheinen

Die Memecoins von Stars haben auf dem Kryptomarkt häufig schnell für steilen Kursanstiege gesorgt. Auch wenn viele von ihnen hohe Verluste verbucht haben, da nicht wenige von Betrug belastet wurden, könnte es sich bei dem Memetoken von Kanye West und CZ möglicherweise um ein anderes Beispiel handeln. Erfahren Sie nun weitere Details in diesem Beitrag.

Kanye West wird seinen eigenen Memecoin starten

Die Krypto-Community tauscht sich bereits aktiv über die Gerüchte aus, dass schon bald ein neuer Memecoin herausgebracht wird, welcher aus einer Zusammenarbeit von Kayne West und Changpeng Zhao (CZ) hervorgeht.

Denn der Rapper hatte kürzlich bekannt gegeben, dass er einen offiziellen Memetoken starten wird. Zudem erwähnte er, dass es sich bei allen bisher im Umlauf befindlichen Token lediglich um Betrug handeln würde.

ALL CURRENT COINS ARE FAKE I'M LAUNCHING NEXT WEEK - ye (@kanyewest) February 22, 2025

Angesetzt ist der Start des neuen Coins für die nächste Woche und könnte wieder für bedeutende Liquiditätsströme sorgen. Dieses Mal allerdings vermutlich für die Binance Smart Chain anstelle von Solana, welches eigentlich der Marktführer in diesem Kryptosektor ist.

Denn Kanye West hat außerdem einen Post von CZ auf X geteilt, in welchem dieser schreibt, dass eine DEX so viel schwieriger zu benutzen ist. Danach schrieb Kanye noch, dass er einen Swasticoin auf einer DEX starten werde, da diese dezentral sei. Das Beitragsbild war hingegen von CZs Profil, was eine weitere Anspielung ist.

https://twitter.com/kanyewest/status/1893367647523479781

Später hat Kanye weitere Chatverläufe mit Personen aus der Krypto-Community geteilt, nach denen er möglicherweise eine eigene Blockchain starten könnte, bei welcher es sich um eine Fork von Cardano, Solana oder Dogecoin handelt.

https://twitter.com/kanyewest/status/1893400387178070413

Wird der Memecoin von Kanye West auf der BSC starten?

Ein anderer Nutzer hat ihm dann empfohlen, dass er einfach nur CZ fragen soll, was Kanye auch geteilt hat. Dennoch haben ihn manche für seinen Launch auch auf andere Blockchains wie Ethereum und Solana verwiesen, welche er jedoch nicht kennt. Daraufhin hat er die Community gefragt, welches das richtige Netzwerk und wer die richtige Unterstützung ist.

Dass Kanye West jedoch nur CZ auf X folgte, ist ein weiterer Anhaltspunkt, dass er sich schlussendlich für die BSC entscheiden wird. Die Memecoin-Investments sind auch etwas mit einer Schnitzeljagd vergleichbar, da sich diese teilweise nicht eindeutig äußern können oder wollen sowie es am Ende einen potenziellen Schatz zu finden gibt.

That one retweet got him to 33.2m followers? wow. https://t.co/IXz4eweQcc - CZ BNB (@cz_binance) February 22, 2025

Die Blockchain von Binance und CZ konnte schon am 13. Februar kurzzeitig wegen des Memecoin-Sektors bei den On-Chain-Daten die Führung übernehmen. Ähnliches ist vermutlich bei dem Launch des Memecoins von Kanye West zu erwarten, wie es etwa auch bei Donald Trump und seinem Launch beobachtet wurde.

Bemerkenswert ist die Sinneswandlung von Kanye West, da er damals noch äußerte, dass er niemals einen Memetoken starten und seine Anhänger betrügen werde. Durch das Engagement von Trump und anderer könnte jedoch ein Sinneswandel erfolgt sein.

So müssen Sie Chancen wie den Memecoin von Kanye West nicht verpassen

Memecoins können manchmal an den unterschiedlichsten Stellen des Internets entstehen und sich schnell viral ausbreiten. Um solche Entwicklungen möglichst frühzeitig zu entdecken, wurde nun der neue KI-Agent von Mind of Pepe gestartet. Dieser analysiert die sozialen Medien unentwegt nach den neuesten Trends, um diese in Echtzeit aufzuzeigen.

Somit müssen Anleger weniger Angst haben, dass sie etwas verpassen. Darüber hinaus bietet Mind of Pepe eine sehr hohe Interoperabilität mit anderen Web3-Angeboten, sodass sich die Trade-Ideen auch sofort umsetzen lassen, ohne wertvolle Zeit zu verlieren. Darüber hinaus soll er dazu in der Lage sein, seine eigenen Trading-Ideen zu entwickeln und zu verbessern.

Insgesamt ist er jedoch noch zu mehr fähig. Die Identifizierung der neuesten Trends kann ebenso zu neuen Memecoin-Starts führen, welche eigenständig von dem KI-Agenten ausgeführt werden. Dieser hat zudem einen eigenen Willen und eine Persönlichkeit, sodass der beliebte Frosch virtuell erlebbar wird.

Daher konnte Mind of Pepe schnell viele Investoren überzeugen und mit dem Presale über 6,73 Mio. USD einnehmen. Derzeit werden die für die verschiedenen Dienste und Vorteile benötigten $MIND-Coins für 0,0033722 USD angeboten. In weniger als 4 Stunden wird die aktuelle Vorverkaufsrunde jedoch schon abgeschlossen.

