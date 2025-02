XRP-Kurs-Prognose: Analyst sieht Ripple bis 2030 bei 1.500 USD

Ein Kryptoanalyst hat auf X eine XRP-Kurs-Prognose abgegeben, welche von einem Kurs von 1.500 USD ausgeht, dies würde einem hohen Gewinn von 58.266 % entsprechen. Was an dieser Ripple-Prognose dran ist, wollen wir in diesem Beitrag analysieren.

Analyst erwartet XRP-Kurs von 1.500 USD

Der Kryptoanalyst Steph is Crypto hat auf X einen XRP-Chart geteilt, in welchem er bis zum Jahr 2026 mit einem Kurs in Höhe von 240 USD rechnet. Dies wurde vom aktuellen Preis von 2,57 USD einem Anstieg von 9.239 % sowie einer Marktkapitalisierung von 13,89 Bil. USD entsprechen, wobei sie vollständig verwässert sogar bei 24,00 Bil. USD liegen würde.

Bis zum Jahr 2030 zeigt der Chart am oberen Ende des Trendkanals einen Preis von 1.500 USD pro XRP-Coin. In diesem Falle wäre es ein Gewinn von 58.266 %, während die Bewertungen bei 86,82 Bil. USD und unter Berücksichtigung aller noch nicht im Umlauf befindlichen XRP sogar bei 150,0 Bil. USD liegen würde.

Only future XRP millionaires can like this post. pic.twitter.com/m8px68QGnK - STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) February 22, 2025

Bemerkenswert ist auch, dass der Chart einen Preis von 1,2 USD als das unterste Limit für XRP ansieht, während es 2026 schon mindestens 3,0 USD sein sollen und 2030 rund 30,0 USD. Zudem kommentierte der Analyst den Chart damit, dass nur künftige XRP-Millionäre diesen Beitrag mögen können.

Ebenso ist dies nicht die einzige Prognose, welche von so hohen Kurszielen für XRP ausgeht. Stattdessen gibt es sogar ein Video, in dem behauptet wird, dass Rippe Preise von 10.000 USD erreichen könnte. Allerdings scheinen diese nicht besonders realistisch, da bereits bei 3,2 Bil. USD die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes übertroffen werden würde.

Jetzt neuen XRP-Konkurrenten nicht übersehen!

Welche Kursziele sind für XRP realistisch?

Betrachtet man die bisherigen Bewertungen von Kryptowährungen, so scheinen die Kursziele sehr utopisch. Denn Ethereum konnte etwa nur bis zu 559,91 Mrd. USD erreichen, wofür Ripple nun nur noch 441,03 Mrd. USD und somit ein Anstieg von 276,4 % fehlt.

Noch ist die Adoption von XRP jedoch deutlich geringer als von etwa Ethereum mit seinen Layer-2s und Solana. Daher scheinen die aktuellen Bewertungen sowieso schon basierend auf den On-Chain-Daten etwas überzogen.

Dennoch sollte auch berücksichtigt werden, dass die Tokenisierung von RWAs (Real World Assets) in der nächsten Zeit einer der wichtigsten Kryptosektoren ist. Dieser soll laut einer Prognose von 21co bis zum Jahr 2030 auf tokenisierte Assets im Umfang von bis zu 10 Bil. USD kommen.

Selbst wenn Ripple davon also einen Anteil von 100 % ausmachen würde, entspräche dies eher Kurszielen von 172,77 USD und somit vom jetzigen Niveau aus einem Anstieg von 6.622,6 %. Jedoch gibt es noch zahlreiche andere Blockchains mit teilweise attraktiveren Technologien, sodass wir einen deutlich geringeren Anteil erwarten, auch wenn der Einfluss auf die US-Regierung nicht unterschätzt werden sollte.

Bären-, Basis- und Bullenszenario für XRP bis zum Jahr 2030 | Quelle: Basierend auf 21co-Daten

Geht man hingegen von 30 % aus so entspräche dies bis zu 3,33 Bil. USD, wobei es im bärischen Szenario sogar nur 1,16 Bil. USD wären. In diesen beiden Fällen würde XRP Kurse von 20,04 bis 57,53 USD sowie Kursanstiege von 679,8 bis 2.138,5 % verzeichnen.

Neben den richtigen Coins wird auch eine Wallet notwendig, welche mit den wachsenden technologischen Anforderungen der Kryptoindustrie zurechtkommt. Daher wurde nun die besonders flexible Best Wallet gestartet, die mehr als 60 verschiedene Chains unterstützt sowie zahlreiche weitere fortschrittliche Funktionen bietet.

Jetzt mit Krypto-Fonds diversifizieren!

Best Wallet startet die nächste Generation der Wallets

Ein besonders attraktives Angebot bietet die neue Best Wallet, da sie die Erfahrung für Kryptonutzer und Investoren auf die nächste Stufe bringen soll. So handelt es sich eher um eine Art Portal zum Web3, mit dem sich die Anwender die unterschiedlichen Vorteile optimal erschließen können.

Denn sie kann nicht nur die digitalen Assets verwahren und den Nutzern die vollständige Kontrolle über diese verleihen, sondern bietet auch diverse Handelsmöglichkeiten, die eine Börse ersetzen. Zudem werden verschiedene Kryptobörsen gebündelt, damit die Nutzer von den niedrigsten Kursen profitieren.

Außerdem gewährt die Best Wallet Zugriff auf Kryptowährungen vor ihrer Markteinführung im Presale, um die maximale Rendite zu ermöglichen. Die Projekte unterlaufen dabei einem gründlichen Screening-Prozess, damit nur die besten von ihnen aufgenommen werden. Darüber hinaus lassen sich die Coins für passive Einkommen nutzen.

Der eigene $BEST-Token gewährt seinen Inhabern unter anderem Vergünstigungen bei den Handelsgebühren, höhere Zinsen bei den passiven Einkommen sowie weitere exklusive Vorteile. Da die App-Installationen um über 90 % zugenommen haben, könnte sich die Nachfrage nach den Token ähnlich entwickeln.

Schon jetzt konnte das Projekt über den Vorverkauf eine Finanzierungssumme in Höhe von 10,43 Mio. USD einnehmen. Interessierte erhalten die Coins noch für kurze Zeit rabattiert für 0,0241 USD. Der Preis wird jedoch bereits in weniger als einem Tag und 22 Stunden erhöht, sodass die Zeit drängt.

Jetzt Best Wallet entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.