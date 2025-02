Die Fairfax Financial HoldingsPref I verzeichnete am 21. Februar einen moderaten Kursanstieg von 0,04 Prozent und notierte bei 22,61 CAD. Die Vorzugsaktie des kanadischen Versicherungskonzerns zeigt damit eine stabile Entwicklung, nachdem sie im letzten Monat einen leichten Rückgang von 0,75 Prozent verbuchen musste. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 158,1 Millionen Euro bei einer Gesamtzahl von 10,4 Millionen Aktien.

Dividendenzahlung 2025 bestätigt

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 hat das Unternehmen eine Dividende von 15,00 USD angekündigt. Diese Ausschüttung unterstreicht die Kontinuität der Dividendenpolitik des Finanzdienstleisters, der sich auf Sach- und Unfallversicherungen sowie Rückversicherungen spezialisiert hat.

