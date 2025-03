© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Investoren fliehen aus US-Aktien - und das so stark wie nie zuvor. Eine aktuelle Umfrage der Bank of America zeigt einen dramatischen Stimmungswandel unter Fondsmanagern.Laut einer Umfrage der Bank of America (BofA) haben Investoren ihre Beteiligungen an US-Aktien so stark reduziert wie seit 2023 nicht mehr. 44 Prozent der Befragten Fondmanager erwarten eine Verschlechterung des globalen Wachstums. Nachdem die US-Märkte Anfang März in eine Korrektur gerieten, haben europäische Aktien und chinesische Technologiewerte an Attraktivität gewonnen. Der BofA-Analyst Michael Hartnett wies darauf hin, dass der Pessimismus in Bezug auf die globalen Wachstumsaussichten die Stimmung der Anleger stark …