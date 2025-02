Mittel für die Förderung von Explorationsprojekten in den USA, der Türkei, Indonesien und Italien

Ignis H2 Energy Inc. ("Ignis Energy"), ein Start-up-Unternehmen für die geothermische Exploration und Entwicklung, gab heute den erfolgreichen Abschluss der ersten Finanzierungsrunde der Serie A bekannt. Das Unternehmen sicherte sich 12,5 Millionen US-Dollar von einem Konsortium aus Investoren, darunter führende Fonds und Privatpersonen. Die Finanzierungsrunde wurde von alfa8 angeführt und umfasst eine Zusage des Bohrunternehmens Nabors Industries sowie Investitionen von bestehenden Aktionären, Privatpersonen und Family Offices.

Förderung eines globalen, risikogewichteten Geothermie-Portfolios

Im Gegensatz zu anderen Start-ups in der Geothermiebranche verlässt sich Ignis Energy nicht auf eine einzige Technologie oder Möglichkeit. Stattdessen verwaltet das Unternehmen ein risikogewichtetes Portfolio von Geothermie-Stromerzeugungsmöglichkeiten in Umgebungen mit hoher Enthalpie weltweit. Durch den Einsatz bewährter Technologien und Erkenntnisse eines renommierten Gremiums von Geothermieexperten streut Ignis Energy das Risiko und stellt gleichzeitig eine stetige Pipeline nachhaltiger Energieprojekte sicher. Das Unternehmen hat sich bereits vielversprechende Geothermie-Möglichkeiten in der Türkei, in Alaska, Kalifornien, Nevada und Italien gesichert.

Angetrieben von der Mission, erschwingliche, zuverlässige und nachhaltige geothermische Grundlastenergie bereitzustellen, integriert Ignis Energy umfassendes Know-how aus dem Öl- und Gassektor in die geothermische Exploration und Erschließung. Das Unternehmen leistet Pionierarbeit bei der Nutzung modernster maschineller Lernmodelle zur effizienteren Vorhersage, Lokalisierung und Erkundung geothermischer Ressourcen, was zu besseren Bohrergebnissen und einem geringeren Projektrisiko führt. Mit einem Portfolio, das mehrere Regionen und geologische Formationen umfasst, strebt Ignis Energy die Erschließung von einem Gigawatt an dokumentierten förderbaren geothermischen Reserven bis 2030 an.

Strategische Investoren setzen auf geothermische Innovation

Alfa8: Investitionen in eine nachhaltige Zukunft -- alfa8 hat sich der Förderung von Technologien verschrieben, die den globalen Wandel hin zu nachhaltigen Energielösungen beschleunigen. Mit einem starken Fokus auf geothermische Innovationen und erneuerbare Energien der nächsten Generation unterstützt das Unternehmen zukunftsorientierte Pioniere, die die Energielandschaft neu definieren und gleichzeitig die Verantwortung für die Umwelt sicherstellen. Erin Glenn, COO von alfa8, betonte den strategischen Ansatz des Unternehmens: "Als geduldiger Kapitalgeber widmet sich alfa8 der Finanzierung transformativer Projekte, die die Energiekrise angehen, die Einführung von Geothermie vorantreiben und die Grenzen der maritimen Dekarbonisierung und kritischer Nachhaltigkeitsinitiativen erweitern."

Nabors Industries: Die Zukunft der geothermischen Erkundung vorantreiben -- Nabors Industries ist in über 20 Ländern vertreten und ein führender Anbieter von Spitzentechnologie für die Energiebranche. Durch die Nutzung seiner Kernkompetenzen, insbesondere in den Bereichen Bohrungen, Ingenieurwesen, Automatisierung, Datenwissenschaft und Fertigung, strebt Nabors danach, die Zukunft der Energie zu innovieren und den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Welt zu ermöglichen. Die Vorreiterrolle bei der Weiterentwicklung geothermischer Technologien und Projekte ist ein wichtiger Schwerpunkt der Energiewendestrategie von Nabors.

Guillermo Sierra, Vizepräsident für strategische Initiativen bei Nabors, erklärte: "Ignis Energy wird eine starke Ergänzung unseres geothermischen Investitionsportfolios sein, da wir bahnbrechende Technologien fördern und mit erfahrenen Betreibern zusammenarbeiten wollen, um Energie ohne Kompromisse zu liefern. Wir sind der Meinung, dass das Projektportfolio und das Managementteam von Ignis erstklassig sind, und wir freuen uns, mit ihnen bei kurzfristigen Projekten zusammenzuarbeiten und ihr langfristiges Wachstum zu unterstützen, wozu unserer Erwartung nach auch eine zusätzliche Zusammenarbeit mit anderen Geothermie-Technologieunternehmen von Nabors gehören wird."

Richard Calleri, CEO von Ignis Energy, erklärte: "Wir sind ein Unternehmen für die Erkundung und Erschließung geothermischer Energiequellen, das sich auf den Aufbau eines risikogewichteten Portfolios von Geothermiekraftwerken in wichtigen globalen Märkten konzentriert. Durch die Kombination bewährter Technologien, Expertenwissen und fortschrittlicher Datenanalyse erschließt Ignis Energy das volle Potenzial geothermischer Ressourcen und beschleunigt den Übergang zu einer saubereren, nachhaltigeren Energiezukunft."

Marcus Oesterberg, COO von Ignis Energy fügte hinzu: "Unser Ansatz ist technologieunabhängig und konzentriert sich auf hohe Enthalpie und überwiegend traditionelle geothermische Ressourcen, die mit der heutigen Technologie zur Stromerzeugung genutzt werden können."

