Der britische Einzelhandels- und Lebensmittelkonzern Associated British Foods (ABF) hat am 21. Februar 2025 die zweite Tranche seines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms gestartet. Das Unternehmen wird weitere 250 Millionen britische Pfund für den Rückkauf eigener Aktien aufwenden, womit das Gesamtvolumen des laufenden Programms 500 Millionen Pfund erreicht. Die Aktie notierte zuletzt bei 23,15 Euro und verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,13 Prozent gegenüber dem Vortag.

Aktuelle Marktbewertung

Mit einer Marktkapitalisierung von 16,7 Milliarden Euro zählt ABF zu den größten Unternehmen seiner Branche in Europa. Der Konzern weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,60 für das Jahr 2025 auf und verfügt über 723,8 Millionen ausstehende Aktien.

