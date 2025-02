Die Arthur J Gallagher Aktie verzeichnete in den letzten Handelstagen leichte Schwankungen. Am 22. Februar 2025 schloss die Aktie bei 311,15 EUR, was einem minimalen Rückgang von 0,03 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Bewegung zeigt sich der Versicherungsmakler in einer robusten Verfassung, was sich in der beachtlichen Marktkapitalisierung von 77,8 Milliarden EUR widerspiegelt. Die Aktie liegt derzeit 32,77 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.

Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

Ein wichtiger Termin steht am 7. März 2025 mit dem "Détachement de" bevor. Das Unternehmen, das in 49 Ländern Niederlassungen unterhält, hatte zuletzt im Dezember 2024 eine Quartalsdividende von 0,60 USD ausgezahlt. Mit 250 Millionen ausstehenden Aktien bleibt der globale Versicherungsmakler einer der bedeutendsten Akteure im internationalen Versicherungs- und Risikomanagement-Sektor.

