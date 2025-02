Die Merck-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen mit einer verhaltenen Entwicklung an der Frankfurter Börse. Der Pharmariese verzeichnete zuletzt eine marginale Seitwärtsbewegung von -0,26 Prozent und positioniert sich damit im mittleren Drittel des DAX. Am vergangenen Freitag konnte das Wertpapier zwischenzeitlich einen leichten Anstieg von 0,2 Prozent im XETRA-Handel verbuchen. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf 216,5 Milliarden Euro.

Wichtige Termine im Blick

Anleger richten ihren Fokus nun auf den 17. März 2025, an dem der nächste wichtige Unternehmenstermin ansteht. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 85,35 Euro und bewegt sich damit 9,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich unter seinem Jahreshoch.

Anzeige

Merck-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Merck-Analyse vom 23. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Merck-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Merck-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Merck: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...