News von Trading-Treff.de Der DAX rettete bisher noch das Plus im Februar, wirkt aber deutlich angeschlagen. Die Wall Street zeigte den schwächstem Handelstag des Jahres. Wie kann es an den Märkten weitergehen? Nachdem US-Präsident Donald Trump vor einer Woche das Thema Autozölle in den Fokus der Anleger rückte, stand diesmal der Ukraine-Krieg im Vordergrund. Politische Börsen halten uns also weiterhin in Atem, vor allem mit der Bundestagswahl und ...

