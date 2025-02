Wiesbaden (ots) -Heute werden die 630 Abgeordneten im 21. Deutschen Bundestag gewählt. Die Wahllokale haben seit 8:00 Uhr geöffnet. Die Bundeswahlleiterin ruft die Bürgerinnen und Bürger auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, da Wahlen die Grundlage einer funktionierenden Demokratie sind.Die Wahllokale haben noch bis 18:00 Uhr geöffnet. Die Adresse des Wahlraums findet sich auf der Wahlbenachrichtigung. Ferner bieten viele Gemeinden am Wahltag ein Auskunftstelefon an oder haben auf ihrer Internetseite ein Verzeichnis sämtlicher Wahlräume bereitgestellt.Wahlberechtigte, die ihre Wahlbenachrichtigung verlegt oder verloren haben, können dennoch an der Bundestagswahl teilnehmen. Der zuständige Wahlraum für die Stimmabgabe kann bei der Gemeindebehörde erfragt werden. Im Wahlraum müssen sich die Wahlberechtigten auf Verlangen des Wahlvorstandes mit ihrem Personalausweis oder Reisepass ausweisen.Wer schon Briefwahlunterlagen beantragt hat, kann auch noch mit dem Wahlschein im Wahllokal wählen. Umgekehrt kann in besonderen Ausnahmefällen ein Wahlschein noch am Wahltag bis 15:00 Uhr bei der Gemeindebehörde beantragt werden, zum Beispiel, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. Die zuständige Gemeinde prüft und entscheidet. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht persönlich (nicht elektronisch!) bei der zuständigen Gemeinde vorsprechen. Der Wahlbrief muss am Wahltag bis spätestens 18:00 Uhr direkt bei der auf dem Wahlbriefumschlag genannten Stelle abgegeben oder in deren Briefkasten geworfen werden. Andernfalls kann die Stimme nicht gezählt werden.Gewählt werden kann nur persönlich und nur ein Mal. Wer für einen anderen oder mehrfach wählt, macht sich strafbar.Weitere Informationen der Bundeswahlleiterin finden sich im Internet unter www.bundeswahlleiterin.de.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot der Bundeswahlleiterin unter https://www.bundeswahlleiterin.de zu finden.Pressestelle,Telefon: 0611 75-3444www.bundeswahlleiterin.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Die Bundeswahlleiterin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74247/5976831