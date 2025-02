Wenn nicht jetzt, wann dann? Das Marktumfeld für Small und Mid Caps hellt sich auf - zumindest lassen die ersten Wochen des Jahres darauf schließen. Fakt ist: Auch in den kommenden Wochen müssen Auswahl und Timing passen. Mit dem Real-Depot sitzen Anleger bei dem dynamischen Comeback in der ersten Reihe. Sie haben die Wahl! Es ist kein Geheimnis: Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine standen deutsche Small und Mid Caps trotz attraktiver Geschäftsmodelle in aussichtsreichen Nischen in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...