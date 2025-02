Wochenausblick - Quartalszahlen im Konjunkturdaten

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen großer Unternehmen. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt börsenuntypisch relativ spannend. Für Deutschland wir der ifo Geschäftsklimaindex veröffentlicht, welcher einen Einblick in die aktuelle wirtschaftliche Lage bietet. Zusätzlich wird der Monatsbericht der Bundesbank veröffentlicht. Für die EU wird der Verbraucherpreisindex bekannt gegeben. Quartalszahlen gibt es von dem Softwareunternehmen Zoom Communications und dem Pipelinebetreiber ONEOK.















Dienstag:



Am Dienstag wird es etwas ruhiger. Für Deutschland wird früh am Morgen das Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht. Die USA informiert hingegen über das Verbrauchervertrauen. Zusätzlich gibt die EU mit den Tariflöhnen einen Einblick in die erwartete Lohnentwicklung. Quartalszahlen gibt es von Home Depot, Intuit Inc., American Tower Corporation und Workday.













Mittwoch:



Der Mittwoch stellt sicherlich den Höhepunkt der Woche dar. Auf Konjunkturseite wir für Deutschland das Gfk Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Besonders spannend dürften für Anleger jedoch die Quartalszahlen des KI-Riesen NVIDIA werden. Das Unternehmen veröffentlich gegen 22 Uhr nach US-Börsenschluss sein Ergebnis für das vergangene Jahr. Weitere spannende Zahlen gibt es von Salesforce, Deutsche Telekom, Lowes Companies, TJX Companies, Anheuser Busch InBev, Synopsis, Covestro und der Münchener Rückversicherung.















Donnerstag:



Am Donnerstag erwarten uns ebenfalls einige spannende Zahlen. Für die USA wird das Bruttoinlandsprodukt (2. Veröffentlichung) veröffentlicht, während für die EU der Geschäftsklimaindex bekannt gegeben wird. Unternehmenszahlen gibt es von den beiden kanadischen Banken Royal Bank of Canada und Toronto Dominion Bank. Des Weiteren veröffentlichen Iberdrola, AXA, Dell Technologies, London Stock Exchange und Rolls Royce ihre Ergebnisse für das vergangene Quartal.















Freitag:



Zum Wochenende hin wird es noch einmal besonders spannend. Für Deutschland werden am Freitag der Verbraucherpreisindex, die Arbeitslosenquote und die Einzelhandelsumsätze bekannt gegeben. Für die USA wird hingegen der PCE Kerndeflator veröffentlicht, welcher die Kernausgaben für den öffentlichen Konsum ausweist. Quartalszahlen gibt es von Allianz, Holcim Ltd, BASF SE, Amadeus und Erste Group Bank AG.















