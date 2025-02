Die TotalEnergies SE verzeichnet wichtige Entwicklungen im Februar 2025. Am 20. Februar hat die US-Bank JPMorgan ihr Kursziel für den französischen Energiekonzern angepasst. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 140,8 Milliarden Euro bleibt das Unternehmen einer der bedeutendsten Player im europäischen Energiesektor. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 57,93 Euro, wobei das Unternehmen kürzlich eine Zwischendividende von 0,79 Euro je Aktie ausgeschüttet hat.

Strategische Entwicklungen

Vorstandsvorsitzender Patrick Pouyanne äußerte sich am vergangenen Freitag zur möglichen Einführung eines EU-eigenen DOGE-Programms. Für weitere strategische Einblicke wird das Unternehmen am 17. März 2025 an der Piper Sandler Energy Conference teilnehmen.

Anzeige

TotalEnergies SE-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TotalEnergies SE-Analyse vom 23. Februar liefert die Antwort:

Die neusten TotalEnergies SE-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TotalEnergies SE-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

TotalEnergies SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...