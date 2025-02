Hamburg (ots) -Von überzeugenden Headlines über suchmaschinenoptimierte Blogartikel bis hin zu Social-Media-Beiträgen, die begeistern - dieser sechsteilige Online-Workshop vermittelt Ihnen die Grundlagen und Feinheiten des Schreibens für digitale Medien. Hier lernen Sie alles, um in der digitalen Kommunikation professionell und zielgerichtet zu texten.Ergänzt wird der Kurs durch praxisnahe Übungen und interaktive Sessions, um Ihre Schreibfähigkeiten schnell zu verbessern. Konkrete Tool-Tipps, Checklisten zur Effizienzsteigerung und viel Inspiration durch den Austausch in der Gruppe runden das interaktive Training ab. Zusätzlich erhalten Sie individuelles Feedback im Einzel-Coaching.Schreiben für digitale Medien - auf allen KanälenTermine: 6. bis 22. Mai 2025, zwei Online-Sessions pro Woche, jeweils am Dienstag- und Donnerstagvormittag. Einstündige Abschlussveranstaltung am 22. Mai 2025.Inhalte im Überblick- Grundlagen - Online strategisch und zielgerichtet schreiben- SEO-Texte und Blogs - Inhalte, die gefunden und gelesen werden- Social Media - Prägnant und wirkungsvoll schreiben- Newsletter und E-Mail-Marketing - Direkt in den Posteingang der Zielgruppe- KI im Schreibprozess - Effizienzsteigerung mit Tools wie ChatGPT- Gemeinsame Reflexion zum Abschluss der SchulungKey Facts- Termine: 6. bis 22. Mai 2025, zwei Online-Sessions pro Woche, jeweils am Dienstag- und Donnerstagvormittag. Einstündige Abschlussveranstaltung am 22. Mai 2025.- Leitung: Simone Maader, Texterin und Content-Strategin.- Veranstalter: news aktuell Academy.- Teilnahmegebühr: 890 Euro zzgl. MwSt. / 1.059,10 Euro inkl. MwSt.- Anmeldung via E-Mail an: academy@newsaktuell.de.- Begrenzte Teilnahmeplätze! Anmeldung erbeten bis 16. April 2025- Gruppengröße: mindestens sechs, maximal 12 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße ist eine Absage oder Terminverschiebung vorbehalten.- Stornierung: bis zum 16. April 2025 kostenfrei möglich.- Durchführung: online via zoom.- Ansprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, academy@newsaktuell.de, Tel.: 040 / 4113 32845.Programm und AblaufWoche 1Grundlagen - Online strategisch und zielgerichtet schreibenDienstag, 6. Mai 2025, 9:00 - 12:00 Uhr:- Texte effizient planen, schreiben und überarbeiten- Zielgruppen verstehen und ansprechen- Die Psychologie der digitalen Leser*innen - wie Aufmerksamkeit online funktioniert- Kreativtechniken für starke Headlines und spannende Einstiege- Schreibblockaden überwinden: Praktische Tools und TricksSEO-Texte und Blogs - Inhalte, die gefunden und gelesen werdenDonnerstag, 8. Mai 2025, 09:00 - 11:00 Uhr:- Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung (SEO) für Texter*innen- Keywords richtig einsetzen, ohne den Lesefluss zu stören- Struktur und Aufbau von Blogartikeln- Tipps zur Content-Promotion und -DistributionWoche 2Social Media - Prägnant und wirkungsvoll schreibenDienstag, 13. Mai 2025, 09:00 - 12:00 Uhr:- Plattformspezifisches Schreiben (Instagram, LinkedIn, Facebook)- Storytelling für kurze Formate: Wie Sie online Geschichten erzählen- Call-to-Actions, die wirken- Visuelle Elemente und Texte kombinieren- Die Kunst der MicrocopyNewsletter und E-Mail-Marketing - Direkt in den Posteingang der ZielgruppeDonnerstag, 15. Mai 2025, 09:00 - 12:00 Uhr:- Aufbau und Struktur erfolgreicher Newsletter- Persönliche Ansprache versus professionelle Distanz- Betreffzeilen, die zum Öffnen einladen- Automatisierungen effektiv einsetzen- Analyse und Optimierung: KPIs für Newsletter-TexteWoche 3KI im Schreibprozess - Effizienzsteigerung mit Tools wie ChatGPTDienstag, 20. Mai 2025, 09:00 - 11:00 Uhr- Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten von KI für Texter*innen- Tools und Tipps für die Unterstützung im Alltag- Live-Demo: Wie Sie mit KI Texte erstellen und optimieren- Grenzen der Automatisierung und der Wert von persönlichem StilAbschluss: Gemeinsame Reflexion und Fragerunde am Donnerstag, 22. Mai 2025, 09:00 - 10:00 UhrPlus: Eine Stunde Einzel-CoachingDas integrierte Einzelcoaching macht den besonderen Wert des Kurses aus: Nach der Anmeldung wählen Sie einen Termin für Ihr individuelles Coaching, wofür verschiedene Tage und Zeiten zur Auswahl stehen. Im geschützten Rahmen sprechen Sie mit der Trainerin über Ihre Texte und erhalten ein persönliches Feedback. Die Teilnahme ist optional.Der Workshop ist geeignet für Mitarbeitende aus Unternehmenskommunikation, PR, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Interner Kommunikation oder Agenturen.Referentin Simone Maader arbeitet seit 2008 freiberuflich als Texterin und Content-Strategin (https://www.maader.de) für Selbstständige und Unternehmen aus dem Mittelstand. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Seit weit mehr als einem Jahrzehnt gehört ihr Herz nun aber der Online-Welt und damit auch dem Schreiben von Texten. Download Informationen und Programm (https://www.newsaktuell.de/pdf/schreiben-fuer-digitale-medien_ows_2025.pdf)
Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)