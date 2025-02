Die BMW AG setzt neue Maßstäbe in der Elektromobilität mit der Präsentation ihrer eDrive-Antriebe der sechsten Generation. Die innovative Technologie ermöglicht eine 30-prozentige Steigerung der Reichweite durch verbesserte Akku-Technologie. Diese bedeutende technologische Entwicklung erfolgt in einer Phase, in der die Aktie bei 82,74 Euro notiert und das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 47,9 Milliarden Euro aufweist.

Aktuelle Kursentwicklung

Die BMW-Aktie zeigt sich in der jüngsten Handelssession stabil. Am vergangenen Handelstag verzeichnete das Papier einen minimalen Rückgang von 0,07 Prozent auf 82,15 Euro. Im Monatsvergleich konnte die Aktie jedoch einen Zuwachs von 5,22 Prozent erzielen.

