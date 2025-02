© Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Auch an der Börse liegen die besten Chancen oft näher als gedacht und abseits des Mainstreams! Im wO-Heimspiel stellt die Redaktion regelmäßig spannende Anlagechancen aus der Welt der Nebenwerte vor.Die vergangene Woche startete mit einer Hiobsbotschaft für Anleger des bayerischen Biotech-Geheimtipps Formycon. Die Aktie des SDAX-Konzerns stürzte am Montag um knapp 40 Prozent ab. Grund ist ein harter Preiskampf in den USA. Konkurrenten zwingen Formycon mit starken Preissenkungen zu Abschreibungen im zweistelligen Millionenbereich. Ist der Kursrutsch eine Einstiegschance? Die Analysten von Berenberg warnen vor mehreren Großbaustellen bei Formycon. Während Einsparungen bei der Entwicklung …