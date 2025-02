Der Getränke- und Snackriese PepsiCo verzeichnete am 22. Februar 2025 einen moderaten Kursrückgang von 0,24 Prozent auf 146,25 EUR. Trotz des leichten Rückgangs zeigt sich die Aktie im Monatsvergleich mit einem Plus von 0,70 Prozent weiterhin stabil. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf beachtliche 201,3 Milliarden EUR, was die Position des Konzerns als einen der weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelhersteller unterstreicht.

Bevorstehende Termine und Dividenden

Anleger können sich auf den nächsten wichtigen Termin am 7. März 2025 einstellen. Die zuletzt ausgezahlte Quartalsdividende betrug 1,35 USD pro Aktie im Dezember 2024, was die kontinuierliche Dividendenpolitik des Unternehmens fortsetzt.

