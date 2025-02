© Foto: Georgios Kefalas/Keystone/dpa

Starinvestor Warren Buffett erhöht zunehmend die Defensive. Diese Aktie erfüllt viele seiner Kriterien.Gerade wenn Aktien stetig steigen, erscheint ein größerer Rückschlag undenkbar. Doch die Börse ist keine Einbahnstraße, sondern ein System, in dem sich die Bedingungen ständig ändern. Dementsprechend schneiden in einigen Phasen Wachstums- und Momentum-Aktien besser als Value-Aktien ab und umgekehrt. Trotz der jüngsten, sehr positiven Aktienanstiege sprechen derzeit verschiedene Indikatoren tatsächlich für eine eher defensivere Ausrichtung. So notiert beispielsweise das US-Aktien-Anleihen-Verhältnis bereits höher als in den Jahren 1929 und 2000. Und auch Erfolgsinvestor Warren Buffett …