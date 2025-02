Kryptomarkt-Update: Trump's DeFi-Investment und Layer-2 Entwicklungen

Der Kryptomarkt zeigt sich derzeit volatil, mit Bitcoin im Minus von 2 Prozent und noch stärkeren Verlusten bei den Altcoins. Trotz des kürzlichen Bybit-Hacks, der für Unsicherheit im Markt sorgte, gibt es auch positive Entwicklungen, besonders im Bereich neuer Projekte und strategischer Investments.

World Liberty Financial setzt auf Chainlink-Integration

Das neue DeFi-Projekt World Liberty Financial (WLF), das von Donald Trump und seiner Familie unterstützt wird, plant die Etablierung einer dezentralen Finanzplattform. Das Projekt basiert auf der Ethereum-Blockchain und arbeitet mit etablierten Protokollen wie Aave zusammen, um verschiedene Lending-Services anzubieten.

Besondere Aufmerksamkeit erhält dabei das Chainlink-Protokoll (LINK), in das Trump über WLF investiert. Analysten bewerten LINK derzeit als unterbewertet, da es eine Schlüsselrolle bei der Verbindung von traditionellen Banken mit DeFi spielt. Trotz des wachsenden Ökosystems bleibt die Marktkapitalisierung vergleichsweise niedrig.

Solaxy erreicht Meilenstein im Presale

Der Presale von Solaxy, der ersten Layer-2-Lösung für Solana, verzeichnet einen beachtlichen Erfolg mit bereits 23 Millionen US-Dollar an Investitionen. Das Projekt implementiert Rollup-Technologie, die Transaktionen außerhalb des Mainnets verarbeitet und gebündelt auf die Solana-Blockchain überträgt.

Das Entwicklerteam arbeitet kontinuierlich an Verbesserungen der Datenverfügbarkeit, effizienten Bridging-Technologien und der Optimierung der Rollup-Infrastruktur. Interessierte Anleger können sich noch am Presale beteiligen, wobei Investments in ETH, BNB, USDT oder SOL möglich sind und eine Staking-Rendite von etwa A175 Prozent APY in Aussicht gestellt wird.

