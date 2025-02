Bitcoin vs. Ethereum: Market Sentiment als Kaufchance?

Bitcoin bewegt sich in den letzten 24 Stunden seitwärts und stabilisiert sich nach den Verlusten durch den Bybit-Hack. Ethereum zeigt hingegen bereits eine Erholungsbewegung und steigt um 3 Prozent auf 2750 US-Dollar. Während ETH kurzfristig relative Stärke zeigt, befindet sich Bitcoin langfristig in einem intakten Aufwärtstrend gegen Ethereum.

Marktstimmung erreicht Dezember-Niveau

Das Marktsentiment, das die allgemeine Stimmung der Anleger von Euphorie bis zu extremer Angst beschreibt, ist auf das Niveau von Dezember 2023 gefallen - und das trotz eines Allzeithochs vor zwei Monaten. Diese abrupten Stimmungseinbrüche treten häufig nach starken Korrekturen auf und können den Markt übermäßig pessimistisch erscheinen lassen.

Historisch betrachtet markieren Phasen extremer Angst oft zyklische Tiefpunkte, da Panikverkäufe die Preise unter den fairen Wert drücken können. Der Markt reagiert derzeit kaum noch auf positive Nachrichten, was auf eine übertriebene negative Stimmung hindeuten könnte.

Solaxy (SOLX) Presale zieht Investoren an

Solaxy hat sich als vielversprechendes Krypto-Projekt etabliert und konnte im Presale bereits 23 Millionen US-Dollar an Investitionen anziehen. Das Projekt entwickelt eine Layer-2-Lösung für Solana, um die bekannten Skalierungsprobleme der Blockchain zu adressieren.

Der SOLX-Token kann aktuell noch zum Presale-Preis von 0,001642 US-Dollar erworben werden. Nach dem Kauf via Token-Swap gegen ETH, USDT, BNB oder SOL besteht die Möglichkeit zum Staking mit einer aktuellen Rendite von 177 Prozent APY.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.