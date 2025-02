Ethereum steigt über 2.800 USD - Trendwende gegen Bitcoin in Sicht?

Der Ethereum-Kurs verzeichnet in den letzten 24 Stunden ein Plus von rund 3 Prozent und klettert damit über die wichtige Marke von 2.800 US-Dollar. Während ETH in der vergangenen Woche um etwa 4 Prozent zulegen konnte, zeigt Bitcoin lediglich eine Seitwärtsbewegung. Dies wirft die Frage auf, ob eine Trendwende im Verhältnis zwischen den beiden größten Kryptowährungen bevorsteht.

ETH/BTC: Langfristiger Abwärtstrend noch intakt

Das Handelspaar Bitcoin/Ethereum fungiert als wichtiger Indikator für die Präferenzen der Anleger im Kryptomarkt. Im langfristigen Chart zeigt sich ein deutlicher Abwärtstrend von Ethereum gegenüber Bitcoin, was zu erheblichen Opportunitätskosten für ETH-Halter führte. Diese verpassten zuletzt potenzielle Gewinne, da eine Bitcoin-Investment lukrativer gewesen wäre.

Allerdings gibt es erste Anzeichen für eine mögliche Trendwende. Der Krypto-Analyst Michael van de Poppe sieht in der aktuellen Outperformance von Ethereum gegenüber Bitcoin um 3 Prozent ein positives Signal. Zudem deutet eine Doji-Kerze im Wochen-Chart auf eine zunehmende Unentschlossenheit im Markt hin.

Meme Index: Neue Investitionsmöglichkeit im Presale

Das innovative Konzept des Meme Index bietet Anlegern eine neue Perspektive für Investments im volatilen Bereich der Meme-Coins. Angelehnt an klassische ETFs, bündelt das Projekt verschiedene Meme-Coins in einem diversifizierten Portfolio und plant die Einführung von vier verschiedenen Indizes.

Der Presale des MEMEX-Tokens hat bereits knapp 7 Millionen US-Dollar eingesammelt. Investoren können sich mit ETH, USDT oder BNB beteiligen und ihre Token anschließend mit einer attraktiven APY von fast 600 Prozent staken. Das Projekt verspricht eine strukturierte Herangehensweise an das oft unberechenbare Marktsegment der Meme-Coins.

Direkt zur offiziellen Meme Index Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.