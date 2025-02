Bybit erholt sich nach massivem Hack - ETH-Reserven werden wieder aufgebaut

Die Kryptobörse Bybit wurde kürzlich Opfer des größten Hacks in der Geschichte der Kryptowährungen. Unbekannte Angreifer erbeuteten über 400.000 Ethereum (ETH) im Wert von etwa 1,46 Milliarden US-Dollar aus einer Cold Wallet. Der Vorfall zeigt jedoch auch die wachsende Resilienz der Krypto-Industrie.

Professionelles Krisenmanagement verhindert Schlimmeres

CEO Ben Zhou reagierte umgehend mit transparenter Kommunikation via Livestream und klaren Updates. Die Hacker nutzten eine Schwachstelle im Benutzerinterface der Multisignatur-Transaktionen aus, wodurch sie die Kontrolle über die Wallet übernahmen. Blockchain-Analysten wie Arkham Intelligence und ZachXBT identifizierten die berüchtigte nordkoreanische Lazarus-Gruppe als wahrscheinliche Täter.

Die Börse bewies ihre Stabilität, indem sie trotz massiver Abhebungen von über 5,5 Milliarden US-Dollar solvent blieb. Zhou versicherte, dass Kundengelder 1:1 gedeckt sind. Zusätzlich setzte Bybit ein Kopfgeld von bis zu 140 Millionen US-Dollar für die Rückführung der gestohlenen Mittel aus.

Solaxy Presale erreicht 23 Millionen Dollar Marke

Das Layer-2-Projekt Solaxy (SOLX) verzeichnet mit seinem Presale bereits großes Interesse unter Investoren. Mit insgesamt 23 Millionen US-Dollar an eingeworbenen Mitteln signalisiert das Projekt nicht nur finanziellen Rückhalt, sondern auch starkes Vertrauen der Community.

Die Tokenomics von SOLX sehen eine Gesamtmenge von 138,046 Milliarden Token vor, die strategisch verteilt werden: 30 Prozent fließen in die Technologieentwicklung, 25 Prozent in Community-Belohnungen, 20 Prozent in die finanzielle Absicherung, 15 Prozent ins Marketing und 10 Prozent sichern den Zugang zu Krypto-Börsen. Interessierte Investoren können in den nächsten 24 Stunden noch vor der nächsten Preiserhöhung einsteigen.

