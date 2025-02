TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat am Tag der offiziellen Beisetzung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah Videos des tödlichen Bombenangriffs auf seinen Bunker veröffentlicht. Bei dem massiven Luftangriff in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut waren am 27. September auch weitere Führungsmitglieder der vom Iran unterstützten Schiiten-Miliz getötet worden.

Auch während der Trauerfeier waren dpa-Reporterinnen zufolge tieffliegende israelische Kampfjets und Drohnen zu sehen und zu hören. Die Menge im Stadion in Beirut forderte den "Tod Israels". Israels Verteidigungsminister Israel Katz teilte mit, die Kampfflugzeuge über Beirut sollten eine klare Botschaft übermitteln. "Ihr werdet euch auf Beerdigungen spezialisieren - und wir auf Siege."

Vor, während und nach der Zeremonie, an der rund 50.000 Menschen teilnahmen, griffen israelische Kampfjets auch wieder trotz der Waffenruhe Ziele im Libanon an. Militärposten mit Raketenabschussrampen und Waffen hätten eine unmittelbare Bedrohung dargestellt, hieß es zur Begründung.

Israel und die Hisbollah hatten sich mehr als ein Jahr gegenseitig massiv beschossen, bevor Ende November eine seither weitgehend eingehaltene Waffenruhe vereinbart wurde./arj/DP/jha