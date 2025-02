BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz will so schnell wie möglich eine handlungsfähige Bundesregierung bilden. Die Union habe die Bundestagswahl gewonnen, sagte Merz in Berlin. "Ich weiß um die Verantwortung." Er wisse um die Dimension der Aufgabe. "Ich weiß, dass es nicht einfach werden wird." Deutschland könne sich keine langatmige Regierungsbildung leisten: "Die Welt da draußen wartet nicht auf uns." Merz dankte CSU-Chef Markus Söder für die gute Zusammenarbeit im Wahlkampf und zollte Wettbewerbern Respekt./hoe/DP/jha