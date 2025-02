Vor dem Wochenende herrschte an den US-Börsen allgemeine Ernüchterung. Jüngst veröffentlichte Konjunkturdaten fachten Zinssorgen wieder an und mit den Aktienkursen ging es mehr oder minder durch die Bank in die Tiefe. Das ging auch am sonst so beeindruckend laufenden Tech-Segment nicht spurlos vorbei. Dort kamen zum Teil noch zusätzliche Dämpfer hinzu.Wenig beliebt war am Freitag beispielsweise die Aktie von Nvidia (US67066G1040), die um etwas mehr als vier Prozent auf 134,43 US-Dollar abwertete. Reichlich problembehaftet verläuft derzeit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...