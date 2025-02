BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Sieg bei der Bundestagswahl will CSU-Chef Markus Söder Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz als alten und neuen Chef der Unionsfraktion im Bundestag vorschlagen. Er werde dies den Abgeordneten von CDU und CSU in der Sitzung am Dienstag vorschlagen, "sozusagen als Vorbereitung für die Kanzlerkandidatur", sagte der bayerische Ministerpräsident im Bayerischen Rundfunk.

Söder betonte erneut, dass er und Merz so eng zusammenarbeiten würden "wie noch nie zuvor und wir werden alles gemeinsam besprechen". Merz war bereits in der abgelaufenen Wahlperiode und von 2000 bis 2002 der Vorsitzende der gemeinsamen Fraktion von CDU und CSU./had/DP/jha