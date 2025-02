Berlin/Bonn (ots) -AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla zu einer Zusammenarbeit mit der CDU: "Wir haben es gesagt: Unsere Hand ist auch ausgestreckt der CDU gegenüber. Wenn Friedrich Merz seine Wahlversprechen umsetzen möchte, dann wird er auf uns zukommen müssen", sagte Chrupalla dem Fernsehsender phoenix. Die AfD wolle programmatisch weiter an sich arbeiten, "aber natürlich auch versuchen, im Interesse der Wähler Politik zu gestalten".Als Ziel für 2029 formulierte Chrupalla: "Kanzler, ganz klar. Und das werden wir schaffen." Bis dahin vergehe noch viel Zeit und man werde schauen, wie die Mehrheitsverhältnisse aussehen, "Die Frage ist ja, ob das bis '29 überhaupt so lange dauert. Ich denke mal, dass eine Regierung mit Wahlverlierern, die Friedrich Merz jetzt zusammenschmiedet, dass die wahrscheinlich kürzer hält als manche glauben", so Chrupalla weiter.Das ganze Gespräch sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/x2tPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5977018