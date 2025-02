WIEN (dpa-AFX) - Der Chef rechtspopulistischen FPÖ in Österreich, Herbert Kickl, hat der AfD zu ihrem guten Wahlergebnis gratuliert. "In der Brandmauer der Einheitsparteien, die in Wahrheit eine Angstmauer vor dem Willen der Bevölkerung und vor demokratischer Veränderung ist, klafft seit heute ein riesiges Loch", erklärte Parteichef Kickl. Die Menschen wollten "nicht mehr länger Bevormundung, illegale Masseneinwanderung, daraus folgenden islamistischen Terror und Sicherheitschaos, Klimakommunismus und Wohlstandszerstörung ertragen", meinte er weiter.

Die AfD hat ihren Stimmanteil von 10,4 Prozent bei der Wahl 2021 bisherigen Hochrechnungen zufolge praktisch verdoppelt.

Kickls FPÖ war bei den Wahlen in Österreich im September 2024 mit gut 26 Prozent stärkste Partei geworden. Koalitionsverhandlungen scheiterten aber bisher. Kickl schaffte es nicht, sich mit den zweitplatzierten Konservativen, der ÖVP, auf ein Regierungsprogramm zu einigen. Nun versuchen Konservative, Sozialdemokraten (SPÖ) und Liberale (Neos), eine Koalitionsregierung auf die Beine zu stellen./oe/DP/jha