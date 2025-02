Krypto-News: Manipuliert CoinMarketCap die Trends und erfolgt der Megacrash?

In der letzten Zeit wurde das Vertrauen der Kryptoinvestoren immer wieder erschüttert und nun könnte ein neuer Vorfall mit der stark verbreiteten Datenwebsite CoinMarketCap für den nächsten großen Crash sorgen. Ob Sie dieser noch Vertrauen können und welche Alternativen es gibt, wird in diesem Beitrag behandelt.

Daten von CoinMarketCap stimmen nicht mit anderen Websites überein

Betrachtet man einmal die empfohlenen Coins auf der stark verbreiteten Kryptodaten-Website CoinMarketCap, so fällt auf, dass auf dieser seit den jüngsten Bemühungen des ehemaligen Geschäftsführers Changpeng Zhao (CZ) für das BSC-Memecoin-Launchpad Four.Meme fast ausschließlich BNB-Memetoken in dieser Liste zu finden sind (seit Mitte Februar).

DEX-Trends von CoinMarketCap | Quelle: CMC

Derzeit sind es schon wieder 4 von 5 Coins, was ein wenig übertrieben im Vergleich zu den Daten der beiden führenden Memecoin-Launchpads auf der BSC und Solana scheint. So wurden gestern auf Pump.Fun 35.145 Memetoken gestartet und auf Four.Meme nur 4.683.

Ähnlich sieht es bei den DEX-Listings der Launchpad-Memecoins aus, bei denen Four.Meme am 23. Februar 12 zählte und Pump.Fun 29, wobei es einen Tag vorher noch zehnmal so viele waren. Somit wirkt es etwas merkwürdig, dass sich primär BNB-Memecoins auf CMC in den Trends finden lassen.

Allerdings sind dies nicht die einzigen Anhaltspunkte, welche auf eine Manipulation hindeuten. Denn auch das Handelsvolumen der als Top-DEX-Coins präsentierten Optionen ist deutlich geringer als das von anderen Chains in derselben Zeit. Die Aufnahme eines einzelnen Ethereum-Memetoken macht die Situation noch trickreicher, da somit der Anschein erweckt wird, als ob es neutral wäre.

Manipuliert CoinMarketCap wirklich die Kryptodaten?

Die DEX-Trends werden in der Regel durch die Aktivität der Investoren und das Handelsvolumen bestimmt. Der von CMC als erstes empfohlene HINAGI hat jedoch über die vergangenen 24 Stunden nur 0,72 Mio. USD erreicht, der dritte Platz SWX 7,37 Mio. USD, BLASTAR 0,18 Mio. USD, GBCK 7,22 Mio. USD und Broccoli 3,10 Mio. USD.

Auf DEXTools liegt es hingegen bei dem Solana-Memecoin DUKO bei 3,08 Mio. USD und bei IMG bei 6,06 Mio. USD. Auf der Base Chain ist es von Based Froc mit 2,18 Mio. USD auch höher als viele BNB-Memetoken. Dies sind jedoch nur einige Beispiele, auch die Angaben der BSC unterscheiden sich mit den BSC-Trends auf DEXTools. Ebenso ist die Anzahl der Transaktionen bei dem Trend-Coin auf dem ersten Platz nicht höher.

Anzahl der Transaktionen des Top-1-DEX-Coins auf CMC | Quelle: CMC

Betrachtet man die Quelle, auf welche sich CoinMarketCap dabei bezieht, welches DEXScan ist, so warnt die Firewall bereits vor dieser. Zudem ist auf ihr unter Nutzung einer Sandbox nicht ersichtlich, wie genau die Platzierungen bestimmt werden. Auf jeden Fall scheinen die regulären, nützlichen Coins sowieso aus dieser herausgefiltert zu werden, da das Volumen dieser teilweise noch höher lag.

Datenquelle von CoinMarketCap für DEXTrends | Quelle: DEXScan

Zurückzuführen sein könnten diese eigenartigen Daten darauf, dass die Kryptobörse Binance, welcher auch die Blockchain BSC zugehörig ist, im April 2020 die Kryptodaten-Plattform CoinMarketCap übernommen hat. Somit könnten sie aufgrund von Befangenheit die Daten zugunsten der BSC und Binance verändern.

Vielleicht kann es aber auch auf unterschiedliche Datenbestände und andere Fehler zurückzuführen sein. Schließlich haben die Börse und CZ auch ihren Ruf zu verteidigen.

Jedoch gibt es nun ein neues Projekt, welches besonders valide Kryptodaten liefern und aus diesen eigenständig mithilfe einer KI lernen sowie Handelsstrategien entwickeln und umsetzen kann. All dies soll in Echtzeit geschehen, damit die Anleger keine wertvolle Zeit verlieren und anderen zuvorkommen können.

Mind of Pepe bringt Kryptoinvestments ins nächste Zeitalter

Stellen Sie sich vor, dass eine künstliche Intelligenz für Sie permanent alle öffentlichen Social-Media-Gespräche und Informationen über Kryptowährungen erfasst sowie profitable Muster darin erkennt. Zudem reagiert sie empfindlich wie ein Seismograf auf die ersten Schwingungen neuer Trends des Kryptomarktes, um daraus Kapital zu schlagen.

Mind of Pepe kann mit zahlreichen DeFi-Anwendungen und mehr interagieren. Zudem beinhaltet es einen blitzschnellen Handelsroboter, der die Signale unmittelbar mit einer geringen Latenz umsetzen kann. Dabei entwickelt sich der KI-Agent eigenständig weiter und wird zudem mit weiteren Datenbanken verbessert.

Ebenso kann dieser die Erkenntnisse über die Trends nutzen, um eigenständig Memecoins zu starten. Bei all diesen Diensten profitieren die $MIND-Tokeninhaber am stärksten. Daher haben sich zahlreiche Investoren auf den Vorverkauf von Mind of Pepe gestürzt und bereits Coins für umgerechnet 6,79 Mio. USD gekauft.

In der aktuellen Phase werden sie noch für weniger als 26 Stunden für 0,003385 USD angeboten. Allerdings wird dieser noch bis zur Markteinführung erhöht, sodass sich ein schnelles Zugreifen stärker lohnt. Für die Maximierung der Bestände lassen sich die Coins auch schon in den Staking-Pool einzahlen, um ein passives Einkommen von 335 % pro Jahr zu verdienen.

