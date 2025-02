Wiesbaden (ots) -Mit der Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag ist ab 04:15 Uhr zu rechnen. Die Bundeswahlleiterin wird es in der Westlobby auf der Plenarsaalebene des Deutschen Bundestages (Reichstagsgebäude) bekannt geben.Achtung! Für den Medienzugang zu den Bundestagsliegenschaften sind grundsätzlich Dauerakkreditierungen des Deutschen Bundestages erforderlich (https://www.bundestag.de/presse/akkreditierung/). Der Zutritt in der Nacht vom 23. auf den 24. Februar 2025 erfolgt ausschließlich über den Eingang Dorotheenstraße 100.Das vorläufige Ergebnis wird als Pressemitteilung via Internet (www.bundeswahlleiterin.de), E-Mail, ots-Dienst und Social-Media-Kanäle verbreitet.Weitere Informationen der Bundeswahlleiterin finden sich im Internet unter www.bundeswahlleiterin.de.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot der Bundeswahlleiterin unter https://www.bundeswahlleiterin.de zu finden.Pressestelle,Telefon: 030 227-40005www.bundeswahlleiterin.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: 030 227 - 40005E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Die Bundeswahlleiterin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74247/5977064