Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Pizza ist superlecker und deshalb hierzulande sehr beliebt. Welche Gründe es gibt, unsere Pizza selbst zu backen statt ein Fertigprodukt aus der Tiefkühltruhe zu nehmen, das verrät Ihnen Petra Terdenge:Sprecherin: Es gibt viele gute Argumente, die Pizza komplett selbst zu backen. Zum Beispiel können wir gesunde Zutaten verwenden, sagt Heidi Loidl von der Apotheken Umschau:O-Ton Heidi Loidl 15 sec."Wer seine Pizza selbst macht, kann sie mit reichlich Gemüse belegen und damit die Empfehlung von 400 Gramm Gemüse am Tag leichter umsetzen. Außerdem kann man wunderbar Lebensmittelreste verwenden und dadurch weniger Abfall erzeugen."Sprecherin: Damit der Teig gut wird, spielt das richtige Mehl eine große Rolle:O-Ton Heidi Loidl 14 sec."Am besten Mehl der höheren Typenzahl 1050 benutzen statt der herkömmlichen Type 405. Das liefert etwa zweieinhalb Mal so viele Mineralstoffe und deutlich mehr Ballaststoffe."Sprecherin: Vor allen Dingen soll die Pizza gut schmecken. Dabei kommt es auch auf das richtige Würzen an:O-Ton Heidi Loidl 14 sec."Beim Backen einfach Kräuter und Gewürze in den Belag oder auch schon in den Teig einer Pizza einarbeiten. Das rundet den Geschmack ab, sorgt für mehr Aroma und verbessert teilweise die Bekömmlichkeit."Abmoderation: Übrigens, es gibt viele leckere Rezepte für Pizzen aus aller Welt, schreibt die Apotheken Umschau. Probieren Sie doch einmal Birnen-Schinken-Flammkuchen, orientalische Pizza oder finnische Piirakka.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de