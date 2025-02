OLDENBURG (dpa-AFX) - 'Nordwest-Zeitung' zur Bundestagswahl

"Es werden schwierige, herausfordernde Koalitionsgespräche. Und sicher ist: Der Politikwechsel, den Wahlsieger Friedrich Merz von der CDU zu seinem Programm erklärt hat, wird maximal zur Politikkorrektur. (.) Jetzt kommt die Zeit der Verhandlungen. Unsere Demokratie lebt nicht vom Konsens, bei dem sich alle einig sind, sondern von Kompromissen, also von gegenseitigen Zugeständnissen. Die Kunst dabei ist, im politischen Kern glaubhaft zu bleiben. Es ist also kein Wortbruch, sondern völlig normal, dass die Parteien von Wahlkampfversprechungen wieder abrücken, um diese Kompromisse zu finden. Auf der anderen Seite ist Regieren kein Selbstzweck. Was passiert, wenn vor lauter Kompromissen die Sorgen und Interessen der Bürger aus dem Auge verloren werden, konnten wir beim Scheitern der Ampel erleben."

