(HAMBURG) - 'Stern' zur Bundestagswahl



Ein schwierigeres Mandat hat vielleicht noch kein Kanzler in der bundesdeutschen Geschichte übernommen. Klar, viele Kanzler kannten viele Krisen. Aber Merz, der sich so gerne als Macher versteht, der im Wahlkampf immer wieder betonte, endlich mal "machen" zu wollen, wirkt an vielen Stellen wie gefesselt. Er muss nicht einfach ein Macher werden, er muss ein Entfesselungskünstler sein./yyzz/DP/zb