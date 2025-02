LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Bundestagswahlen

"Es könnte tatsächlich so sein, dass diejenigen, die ihr historisch schlechtestes (SPD) und ihr zweitschlechtestes (CDU) Ergebnis seit Gründung der Bundesrepublik erreichten, die neue Regierung bilden. Reicht es tatsächlich zu einer Großen Koalition, so muss diese angesichts der innen- und außenpolitischen Herausforderungen rasch in die Gänge kommen. Je schneller das geschieht, desto eher verstummen die Stimmen, die argumentieren, dass der erste (CDU) und der zweite (AfD) Sieger einer Wahl eigentlich regieren müssten. Doch so funktioniert Demokratie nicht: Sie fußt auf politischen Kompromissen, nicht auf Deals."/yyzz/DP/zb